В уголовном деле экоактивистки Чириковой выявили новый эпизод об оправдании терроризма

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин (Евгения Чирикова признана в России иноагентом)

В деле экоактивистки Евгении Чириковой (признана в России иноагентом) выявили новый эпизод, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка СК России.

Против девушки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). По информации следствия, Чирикова участвовала в интервью, в котором были обнаружены признаки оправдания деятельности запрещенной в России террористической организации.

В ведомстве подчеркнули, что активистке заочно предъявлено обвинение, и в скором времени ее объявят в международный розыск.

В июле этого года Чирикову объявили в федеральный розыск. Против нее расследуются дела по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, публичных призывах к осуществлению терактов, а также содействии террористической деятельности и распространении фейковой информации о российской армии.

По версии следствия, Чирикова опубликовала в свободном доступе для неограниченного круга лиц ролик на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирных жителей Украины.