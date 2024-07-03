Основатель "Липецкого станкостроительного предприятия" объявлен в розыск

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

МВД РФ объявило в розыск 77-летнего основателя "Липецкого станкостроительного предприятия" (ЛСП) Владимира Петрова, его карточка появилась в электронной базе ведомства.

Уголовное дело против Петрова было возбуждено еще в январе 2023 года, выяснил "Коммерсант". Правоохранители обвинили его в хищении нескольких миллионов рублей из бюджетных средств, которые выделил "Станкопром" для ЛСП в целях создания серийного производства станков и переоснащения фабрики шлифовальных станков, пишет издание.

С конца 2023 года он был под подпиской о невыезде, однако после извещения МВД о планах предъявить ему обвинение мужчина вместе с женой улетел в Ереван, уверены журналисты. Поездка, по их информации, не была согласована, хотя ранее бизнесмен всегда заранее сообщал об этом в МВД.

Решением суда его заочно заключили под стражу, однако адвокаты не считают это обоснованным, так как он планировал вернуться, но после известия об объявлении в розыск попал в больницу, пишет СМИ.

Столичный суд ранее арестовал гендиректора "Уральских заводов" Василия Мусина из-за обвинения в мошенничестве. Следствие считает, что в рамках государственного контракта он поставлял в МВД иностранные радиостанции под видом отечественных, таким образом, он украл выделенные ему деньги.

