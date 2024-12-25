МВД объявило в розыск Илью Яшина по уголовной статье

Фото: ТАСС/АР/Michael Probst (Илья Яшин признан в РФ иноагентом)

Освобожденный летом из колонии в рамках обмена Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) объявлен в федеральный розыск, следует из базы МВД РФ.

Он разыскивается по статье УК, но по какой именно, не уточняется.

Мещанский суд Москвы в конце 2022 года приговорил Яшина к лишению свободы сроком 8,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывшего муниципального депутата обвинили в распространении фейков о российской армии.

В апреле 2023 года Мосгорсуд признал законным приговор первой инстанции. Апелляционную жалобу отклонили.

В начале августа Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. В их числе оказался Яшин.