"ВЧК-ОГПУ" и правнучка летчика Чкалова внесены в список иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" и проект "Русский криминал" внесены в список иностранных агентов, рассказала пресс-служба Минюста РФ.

По мнению министерства, "ВЧК-ОГПУ" и "Русский криминал" распространяли ложные данные о решениях публичной власти РФ и проводимой ими политике. Также ресурсы публиковали сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии, и размещали сообщения и материалы других иноагентов.

Кроме того, в реестр иностранных агентов вошли правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова и Анна Каруличева. Первая распространяла фейки о спецоперации на Украине, собирала средства в пользу Вооруженных сил Украины, а также публиковала материалы иноагентов. Вторая, кроме публикаций иностранных агентов, размещала недостоверные данные об избирательной системе и политике РФ.

Ранее Роскомнадзор уже заблокировал сайты ряда изданий, включая "Русский криминал", из-за постоянных публикаций ложных сведений. Вместе с ним ведомство закрыло доступ к изданиям "Полит.ру", The Moscow Post и "Компромат-групп". Сейчас все вышеуказанные сайты недоступны.

