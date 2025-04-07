SHZ: скончалась бывшая машинистка концлагеря "Штутгоф" Ирмгард Фурхнер

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В Германии умерла секретарь нацистского концлагеря "Штутгоф" Ирмгард Фурхнер. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал SHZ.

Женщина скончалась в возрасте 99 лет.

В августе 2024 года судебный процесс над Фурхнер назвали одним из последних дел, которое рассматривалось из-за массовых убийств, реализованных национал-социалистами.

В 2022 году суд в городе Итцехо назначил ей два года условного заключения. Женщину признали виновной по статье о пособничестве в убийстве 10 505 человек, а также по статье о покушении на убийство 5 человек.

Однако Фурхнер не согласилась с вердиктом, поэтому подала апелляцию, но Верховный суд отклонил ее, оставив приговор без изменений. По версии суда, женщина оказывала "психологическое содействие" убийствам.

"Штутгоф" появился в 1939 году после нападения Германии на Польшу. За время войны в нем погибли около 65 тысяч человек, всего через него прошли более 110 тысяч заключенных. Многие были расстреляны и отравлены ядовитым газом. Других намеренно оставляли без еды и без медпомощи.