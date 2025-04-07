Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците врачей в сфере экстренной травматологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный Депздрав опроверг информацию о нехватке врачей для оказания экстренной помощи при травмах в беседе с Москвой 24.

До этого в некоторых телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что столичные травмпункты из-за нехватки врачей прекратили работу в ночное время.

В Депздраве, в свою очередь, подчеркнули, что в Москве круглосуточно работают приемные отделения и флагманские центры многопрофильных столичных клиник, где дежурят медики, готовые оказать помощь при любых травмах.

"Ночью люди обращались в травмпункты поликлиник и таких обращений было немного – в некоторых поликлиниках 2–4 обращения за смену. При этом большинству все равно требуется госпитализация, поэтому помощь эффективнее оказывать сразу в стационаре", – пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что в столице достаточно как кадровых, так и технологических ресурсов для оказания травматологической помощи в ночное время. Кроме того, в Москве дежурят свыше 1 тысячи бригад скорой помощи, которые доставляют пациентов в круглосуточные стационары, отметили в Депздраве.

Ранее сообщалось, что Москва первой в России разработала и внедрила новый стандарт экстренной медпомощи. На сегодняшний день бригады столичной скорой выполняют около 4 миллионов выездов в год.

В основные элементы нового стандарта включены единые алгоритмы по большинству случаев обращения за экстренной помощью и высококвалифицированный персонал.