07 апреля, 18:31Город
Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците врачей в сфере экстренной травматологии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичный Депздрав опроверг информацию о нехватке врачей для оказания экстренной помощи при травмах в беседе с Москвой 24.
До этого в некоторых телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что столичные травмпункты из-за нехватки врачей прекратили работу в ночное время.
В Депздраве, в свою очередь, подчеркнули, что в Москве круглосуточно работают приемные отделения и флагманские центры многопрофильных столичных клиник, где дежурят медики, готовые оказать помощь при любых травмах.
"Ночью люди обращались в травмпункты поликлиник и таких обращений было немного – в некоторых поликлиниках 2–4 обращения за смену. При этом большинству все равно требуется госпитализация, поэтому помощь эффективнее оказывать сразу в стационаре", – пояснили в ведомстве.
Там также добавили, что в столице достаточно как кадровых, так и технологических ресурсов для оказания травматологической помощи в ночное время. Кроме того, в Москве дежурят свыше 1 тысячи бригад скорой помощи, которые доставляют пациентов в круглосуточные стационары, отметили в Депздраве.
Ранее сообщалось, что Москва первой в России разработала и внедрила новый стандарт экстренной медпомощи. На сегодняшний день бригады столичной скорой выполняют около 4 миллионов выездов в год.
В основные элементы нового стандарта включены единые алгоритмы по большинству случаев обращения за экстренной помощью и высококвалифицированный персонал.
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