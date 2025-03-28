Сергей Собянин рассказал, как изменилась офтальмологическая помощь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский стандарт предусматривает наличие офтальмологического кабинета в каждой столичной поликлинике, так как офтальмология является одним из самых массовых видов медпомощи, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

За предыдущий год москвичи посетили соответствующих врачей более 3,7 миллиона раз, отметил мэр, напомнив, что к специалисту можно записаться напрямую, минуя посещение терапевта.

"Глаза – один из самых сложных "приборов" в человеческом организме. А поэтому качество работы офтальмолога напрямую зависит от техники, которой располагает врач", – подчеркнул Собянин.

В последние годы столичные власти провели масштабную модернизацию офтальмологических кабинетов, оснастив их оборудованием экспертного класса. Например, в 2024 году было закуплено более 3 000 единиц медтехники.

Также градоначальник рассказал, как устроен кабинет офтальмолога. По его словам, он разделен на две зоны, одна из которых отвечает за прием пациентов, а другая является диагностическим помещением.

"Врач проводит первичный осмотр, проверяет остроту зрения с помощью пробных линз, измеряет внутриглазное давление", – рассказал глава города.

Основной этап диагностики, продолжил он, осуществляется в специальных затемненных комнатах, где установлено новейшее оборудование: щелевые лампы, тонометры, периметры и другие инструменты. Это позволяет проводить все необходимые обследования быстро и точно, а также ставить диагноз и начинать лечение всего за один прием.

В случае когда требуется госпитализация или более серьезное лечение, пациент получает направление в специализированный центр или стационар.

При этом плановая и экстренная офтальмологическая помощь в Москве оказывается в семи многопрофильных стационарах: имени Иноземцева, № 15 имени Филатова, № 1 имени Пирогова, имени Буянова, № 67 имени Ворохобова и № 52.

Кроме того, в ММНКЦ имени Боткина функционирует крупнейший в России офтальмологический центр.

Все эти учреждения также оснащены самым современным оборудованием, отметил Собянин, добавив, что таким образом врачи могут выполнять операции любой сложности – от лазерной коррекции зрения до микрохирургического лечения онкологических заболеваний глаз.

По статистике, только в прошлом году московские офтальмологи провели более 68 тысяч микрохирургических вмешательств, что значительно превышает показатели 2010 года, когда их было выполнено всего 17 тысяч, указал он.

Градоначальник также обратил внимание на современные малоинвазивные методы лечения, которые позволяют пациентам быстро восстанавливаться после операций.

Раньше реабилитация, например, после удаления катаракты могла занимать несколько недель. Сейчас же операция занимает в среднем 15 минут, и уже через пару часов пациент может вернуться домой, уточнил мэр.

"Точечное хирургическое вмешательство проводится через микропроколы диаметром не более 2 миллиметров, которые после операции срастаются сами собой, их не нужно зашивать", – объяснил глава города.

За 2024-й московские врачи-офтальмологи выполнили около 50 тысяч операций по лечению катаракты, что в 1,3 раза превысило показатели 2023 года.

Еще одним неприятным заболеванием Собянин назвал глаукому. Он уточнил, что она также лечится микрохирургическим методом. Благодаря ему ткани глаза практически не травмируются и естественный отток внутриглазной жидкости не нарушается.

"Поэтому восстановительный период длится всего несколько дней", – подчеркнул он.

Вместе с тем градоначальник сделал акцент на повышении квалификации врачей как ключевом направлении. В 2024-м свыше 900 врачей прошли специализированные курсы по офтальмологии в Кадровом центре Депздрава и Московском офтальмологическом центре Боткинской больницы.

Основные программы повышения квалификации включали в себя:



"Практические аспекты ведения пациентов по профилю "Офтальмология";

"Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты";

"Дополнительное обучение врача общей практики (семейного врача): офтальмология".

Более того, московский офтальмологический центр также ежемесячно организует городские конференции, в которых принимают участие ведущие специалисты в области офтальмологии из больниц и поликлиник столицы, рассказал мэр.

"Доступность и качество офтальмологической помощи – важнейший приоритет нашей Стратегии развития здравоохранения", – заключил Собянин, пообещав продолжить закупать современное оборудование, внедрять новые технологии и повышать квалификацию врачей.

В прошлом году столичные медицинские организации получили более 24,8 тысячи единиц оборудования. Среди них – 191 рентгеновский аппарат, 22 компьютерных томографа, 30 магнитно-резонансных томографов, 44 маммографа, 13 ангиографов и 403 аппарата УЗИ. Благодаря этой современной технике врачи смогут проводить более точные исследования.

Вместе с тем за последние годы в городе полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. Для кардиологической службы, в свою очередь, закупили более 5 тысяч единиц техники