Кулинарный блогер Ярцева раскрыла секреты полезных десертов

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Кулинарный блогер Лена Ярцева в интервью радио Sputnik дала рекомендации, как сделать десерты полезными.

Блогер считает, что в стремлении похудеть сладкоежкам главное – избавиться от углеводов. Необходимо исключить сладости, конфеты, хлебобулочные изделия.

"Я, например, научилась заменять пшеничную муку, которая тоже является простым углеводом, на муку с добавлением отрубей, муку из твердых сортов пшеницы, ржаную, ореховую, кокосовую, миндальную", – отметила Ярцева.

По словам блогера, если человек исключает простые углеводы, то его питание становится более сбалансированное и полезное.

"В десертах и выпечке можно использовать натуральные подсластители, например сухофрукты. Также это может быть стевия, сироп топинамбура или фиников. Мне нравится вариант пастилы, когда перерабатываются печеные кислые яблоки, добавляется туда банан, это дело высушивается и получается полезная сладость", – пояснила Лена Ярцева.

Также она считает, что можно приготовить белевскую пастилу и зефир без сахара. В результате получится десерт или мусс.

"В принципе, любые торты, печеньки, любую кондитерку можно приготовить без сахара", – добавила блогер.

В свою очередь, врач Людмила Лапа в беседе с "Радио 1" развеяла миф о пользе моркови.



"Может, только за счет того, что улучшаем микроциркуляцию, кормим витаминами наши сосуды. А сосуды – это целая цепочка. Лучше всего морковь усваивается с жирами. То есть если мы ее едим, то лучше всего со сметаной", – пояснила она.

Эксперт также отметила, что нежелательно есть сырую морковь каждый день, так как можно нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

"Нужно, чтобы в питании продукты были разноплановые и в разном приготовлении: вареные, сырые, жареные", — пояснила Лапа.

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