Врач Кашух: брокколи, помидоры и вишня помогут нормализовать сон

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Продукты, содержащие мелатонин, например брокколи, помидоры, вишня или вишневый сок, помогут нормализовать сон, если добавить их в вечерний рацион, заявила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Об этом сообщает Life.ru.

Специалист отметила, что спокойному сну способствует снижение стрессорных гормонов, в частности кортизола, и концентрация других гормонов, в первую очередь мелатонина. Поэтому для здорового и качественного сна в вечерний рацион необходимо добавлять продукты и вещества, в составе которых есть так называемый гормон сна. К ним также относятся бананы, клубника, гранаты, абрикосы, мята и рис, а также яйца, грецкие и миндальные орехи, капуста и виноград.

Для синтеза мелатонина организму требуется триптофан – аминокислота, которая в значительных количествах присутствует в твердых сырах, твороге, овсе, молоке, йогурте, сое, какао и цельнозерновом хлебе. Врач рассказала, что овсяная каша, приготовленная на теплом молоке, может стать хорошим вариантом позднего перекуса.

"Вклад в здоровый сон вносят также некоторые микроэлементы, прежде всего магний. Он помогает улучшить качество сна: позволяет быстрее заснуть и меньше просыпаться в течение ночи", – добавила Кашух.

По ее словам, магний содержится в орехах кешью и миндале, а также семенах подсолнечника и кунжута. Кроме того, здоровый сон может обеспечить травяной чай, например ромашковый, который содержит апигенин, обладающий снотворным эффектом. В свою очередь, чай с мятой успокаивает нервную систему.

Однако изменение рациона не может полностью решить проблему бессонницы. Такие меры способны улучшить качество сна, если проблема заключается в переутомлении или стрессе, подчеркнула врач. Она уточнила, что здоровое питание – один из аспектов, который способствует крепкому и полноценному ночному отдыху.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева предупредила, что алкоголь ухудшает общее качество ночного отдыха. Она уточнила, что спиртные напитки делают сон "менее глубоким", что в свою очередь приводит к дневной усталости и уменьшению энергии. Помимо этого, алкоголь со временем начинает вызывать привыкание, из-за чего прекращение его употребления "часто сопровождается ухудшением симптомов бессонницы".