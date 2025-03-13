JHР: люди с плохим сном чаще поддерживают теории заговора

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Ученые из Ноттингемского университета выяснили, что плохое качество сна способно увеличивать восприимчивость к теориям заговора, при этом основную роль в этой взаимосвязи играет депрессия. Результаты исследования разместил журнал Journal of Health Psychology (JHP).

На первом этапе 540 взрослых добровольцев прошли стандартизированную оценку качества сна перед тем, как прочитать статью о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Некоторым из них предоставили версию, которая предполагает намеренное сокрытие сведений о возгорании. Второй группе дали фактическую статью, где пожар объяснили несчастным случаем. Ученые установили, что люди с низким качеством сна верили в версию о заговоре.

Второе исследование, в котором приняли участие 575 человек, подтвердило результаты первого. Оно показало, что бессонница и другие проблемы со сном положительно коррелировали с конспирологическим мышлением. Люди, верящие в теории заговора, также показывали гнев и паранойю.

Врач-терапевт Дмитрий Карпенко ранее рассказывал, что для борьбы с постоянной слабостью необходимо придерживаться здорового образа жизни, а именно правильно питаться, составить сбалансированный распорядок дня и спать по восемь часов.

Однако постоянная слабость может быть симптомом некоторых заболеваний. Она может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой, в частности о гипотиреозе, добавил Карпенко.

