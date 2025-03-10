Врач Малышева посоветовала перед сном минимизировать свет и отказаться от еды

Фото: 123RF/ripiopv

Для улучшения качества сна необходимо минимизировать свет и исключить раздражающие факторы, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врачей Елену Малышеву и Андрея Продеуса.

Как отметила Малышева, попадание света в глаза препятствует выработке мелатонина. Она посоветовала использовать во время сна специальную маску. Кроме того, необходимо сократить нагрузку на органы, например отказаться от приема пищи за два часа до сна.

В свою очередь, иммунолог Продеус рекомендовал чистить перед сном зубы. По его словам, это не просто гигиеническая привычка, а способ снизить активность вкусовых рецепторов, мешающих нормально заснуть.

Ранее ученые из Копенгагенского университета выяснили, что снотворное средство золпидем мешает глимфатической системе мозга выводить токсичные белки, так как вызывает сбои в колебаниях нейротрансмиттера норадреналина. Глимфатическая система в мозге отвечает за удаление амилоида и тау-белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, провоцирующими разрушение нервной ткани.

Некоторое время назад исследователи установили, что криостимуляция всего тела может успокаивать сердце после физических нагрузок, уменьшать воспаления и улучшать общее самочувствие. Французские физиологи решили проверить, как холод влияет на качество сна.