Нейропсихолог Хвингия призвала не слушать новогодние песни перед сном

Прослушивание популярных новогодних песен за рулем повышает риск попасть в аварию, предупредили ученые. Как музыка меняет эмоциональное состояние человека и в каких еще обстоятельствах не стоит включать праздничные композиции – в нашем материале.
Аварийное настроение
Рождественская музыка опасна для автомобилистов, доказали ученые из Южно-китайского технологического университета. По их данным, прослушивание композиций с темпом более 120 ударов в минуту может спровоцировать ДТП или несчастный случай, сообщило издание New York Post.
На основе этого исследования специалисты одной из страховых онлайн-платформ составили список новогодних мелодий, не желательных к воспроизведению за рулем. Наиболее опасной из них оказалась песня Frosty The Snowman – ритм этой мелодии составляет 172 удара в минуту. Второе место в списке заняла композиция Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You, темп которой достигает 150 ударов в минуту. Чуть менее энергичной является Feliz Navidad пуэрто-риканского певца Хосе Фелисиано – 149 ударов.
Среди других опасных песен для поездок за рулем оказались композиции Santa Claus Is Comin’ To Town, Happy Xmas (War Is Over), Let It Snow!, Have Yourself A Merry Little Christmas, а также I Saw Mommy Kissing Santa Claus группы Jackson 5.
И взбодрит, и расслабит
В подборе плейлиста для поездки за рулем действительно немало тонкостей, рассказала Москве 24 нейропсихолог Ирина Хвингия. Она подтвердила, что темповые мелодии могут быть опасны в пути, однако в ряде случаев он, наоборот, становятся спасительными.
"В машине чаще всего мы слушаем музыку достаточно громко, потому что пространство закрытое и маленькое. Если она медленная, то не оказывает воздействия на мозг, но утром по пути на работу ее не хочется включать, – мы и так сонные. Однако быстрая музыка может утомить мозг и провоцировать увеличение скоростного режима, на фоне чего ехать становится опасно", – рассказала эксперт.
В целом же специалист подчеркнула, что музыка улучшает психофизиологические характеристики мозга: обостряет чувствительность зрительного и слухового анализаторов, оптимизирует работоспособность и концентрацию внимания, ускоряет переработку информации. Однако для отдыха подойдет далеко не каждый плейлист, предупредила Ирина Хвингия.
"Перед сном нужно включать спокойную мелодию вроде джаза. От чего-то динамичного пользы не будет: на утро мы проснемся уставшими из-за того, что мозг после ее прослушивания работает полночи", – отметила нейропсихолог.
В свою очередь, для поднятия настроения нейропсихолог рекомендовала включать то, что нравится больше всего, – за счет этого нервная система активизируется. А избавиться от тревоги и успокоиться получится с помощью классической музыки, пояснила Ирина Хвингия.