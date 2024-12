Нейропсихолог Хвингия призвала не слушать новогодние песни перед сном

Прослушивание популярных новогодних песен за рулем повышает риск попасть в аварию, предупредили ученые. Как музыка меняет эмоциональное состояние человека и в каких еще обстоятельствах не стоит включать праздничные композиции – в нашем материале.

Аварийное настроение

Рождественская музыка опасна для автомобилистов, доказали ученые из Южно-китайского технологического университета. По их данным, прослушивание композиций с темпом более 120 ударов в минуту может спровоцировать ДТП или несчастный случай, сообщило издание New York Post.





из исследования ученых Южно-китайского технологического университета Результаты попарных сравнений показали, что средняя частота сердечных сокращений при вождении под воздействием энергичной музыки была выше, чем без нее.

На основе этого исследования специалисты одной из страховых онлайн-платформ составили список новогодних мелодий, не желательных к воспроизведению за рулем. Наиболее опасной из них оказалась песня Frosty The Snowman – ритм этой мелодии составляет 172 удара в минуту. Второе место в списке заняла композиция Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You, темп которой достигает 150 ударов в минуту. Чуть менее энергичной является Feliz Navidad пуэрто-риканского певца Хосе Фелисиано – 149 ударов.

Среди других опасных песен для поездок за рулем оказались композиции Santa Claus Is Comin’ To Town, Happy Xmas (War Is Over), Let It Snow!, Have Yourself A Merry Little Christmas, а также I Saw Mommy Kissing Santa Claus группы Jackson 5.

И взбодрит, и расслабит

В подборе плейлиста для поездки за рулем действительно немало тонкостей, рассказала Москве 24 нейропсихолог Ирина Хвингия. Она подтвердила, что темповые мелодии могут быть опасны в пути, однако в ряде случаев он, наоборот, становятся спасительными.

"В машине чаще всего мы слушаем музыку достаточно громко, потому что пространство закрытое и маленькое. Если она медленная, то не оказывает воздействия на мозг, но утром по пути на работу ее не хочется включать, – мы и так сонные. Однако быстрая музыка может утомить мозг и провоцировать увеличение скоростного режима, на фоне чего ехать становится опасно", – рассказала эксперт.





Ирина Хвингия нейропсихолог Но многое зависит от обстоятельств поездки. Например, если мы едем по междугородней трассе больше 7 часов за рулем, медленная музыка даст отрицательный эффект: водителю захочется спать, и его концентрация снизится. Для таких целей лучше всего подойдет динамичная композиция без тяжелых инструментов вроде барабанов.

В целом же специалист подчеркнула, что музыка улучшает психофизиологические характеристики мозга: обостряет чувствительность зрительного и слухового анализаторов, оптимизирует работоспособность и концентрацию внимания, ускоряет переработку информации. Однако для отдыха подойдет далеко не каждый плейлист, предупредила Ирина Хвингия.

"Перед сном нужно включать спокойную мелодию вроде джаза. От чего-то динамичного пользы не будет: на утро мы проснемся уставшими из-за того, что мозг после ее прослушивания работает полночи", – отметила нейропсихолог.





Ирина Хвингия нейропсихолог Веселая новогодняя музыка перед сном тоже вредит. Она запускает ассоциативное мышление с праздником, ведь эту ночь многие проводят в бодрствующем состоянии. В итоге настроение перенаправляется явно не на сон.

В свою очередь, для поднятия настроения нейропсихолог рекомендовала включать то, что нравится больше всего, – за счет этого нервная система активизируется. А избавиться от тревоги и успокоиться получится с помощью классической музыки, пояснила Ирина Хвингия.