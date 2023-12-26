Психолог рассказала, как правильно подвести итоги года

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Подводя итоги года, необходимо отметить положительные моменты. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на кандидата психологических наук Елену Лаврову.

Психолог посоветовала выписать, что хорошего произошло за прошедший год. Это могут быть как большие достижения, так и нет. По ее словам, жизнь редко идет по плану, но, может быть, в уходящем году произошло что-то положительное, чего человек даже не предполагал.

Эксперт добавила, что важно не обесценивать моменты, приносящие чувство радости и удовлетворения. Помимо этого, стоит проанализировать неудачи, выделить, что в прошедшем году сделать не удалось, но избегая самообвинений и драмы.

"Реалистичная оценка поможет понять, насколько прежние цели сохраняют для вас актуальность и интерес", – подчеркнула Лаврова.

Также психолог посоветовала избегать сравнения с другими. По ее мнению, надо помнить, что у каждого свой темп жизни и возможности. Также важно концентрироваться только на своих жизненных ценностях.

Специалист призвала вспомнить о важных людях в жизни, выделить повлиявших на вашу жизнь в этом году к лучшему. Проанализировать, как через коммуникацию с другими получилось лучше осознать собственные ценности и ориентиры.

Лаврова заявила, что стоит составить план на следующий год. Рекомендуется поставить цели по основным сферам жизни.

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