Психиатр дал советы, как не сойти с ума при подготовке к Новому году

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Заранее купить подарки, разделить подготовку к празднику между всеми участниками торжества, составить список дел – часть советов, которые помогут сохранить психику перед наступлением Нового года. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт Владимир Шкурко в беседе с "Газетой.ру".

По словам эксперта, подготовку к празднику нужно разделить между всеми участниками торжества. Необходимо подумать, кто будет отвечать за украшение помещения, кто – за фейерверк, кто – за еду. Если не хочется этим заниматься, то специалист предложил заказать еду из ресторана, а для уборки дома вызвать клининговую компанию.

В промежутках между предновогодней суетой психиатр посоветовал сделать небольшую паузу и оценить свои планы. Он считает, что некоторые задачи выполнить невозможно, поэтому от них лучше отказаться. Также он рекомендовал заранее составить список дел, который поможет ничего не забыть.

Кроме того, Шкурко уверен, что умение вовремя остановиться поможет не сойти с ума перед Новым годом. По его мнению, нужно расставить приоритеты, отложив некоторые дела на январь.

Специалист напомнил и о поднятии настроения. Предновогодняя суматоха влияет на общее состояние. Стресс не должен закрыть собой все эмоции от праздника, считает врач, поэтому он советует не забывать уделять себе время. Например, сходить в салон красоты или посетить сеанс массажа, добавил он.

В заключение эксперт рекомендовал отмечать праздник там, где хочется, и не забывать, что большие ожидания от праздника могут принести немалые разочарования. Шкурко посоветовал отдыхать и наслаждаться торжеством, а не стремиться перед Новым годом все сделать на "пять".

Ранее Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря пожелал россиянам провести новогодние праздники с близкими. Он считает, что в Новый год нужно больше уделять внимания семье, найти общее дело, к примеру, сходить на выставки и в театры. Также президент посоветовал заниматься спортом и вести активный образ жизни.

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