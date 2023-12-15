В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок ребенку

Эксперты назвали продукты, которых не должно быть в новогодних подарках для детей. Как советуют специалисты Роскачества, лучше всего брать наборы от производителя кондитерской фабрики, которая работает в определенном регионе. В этом случае за него отвечает конкретная компания, а не множество организаций.

Также следует обратить внимание на состав. В подарке могут оказаться конфеты или печенье с содержанием алкоголя, абрикосовых косточек и некоторых продуктов, которые запрещено использовать при производстве детских продуктов питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.