Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Портал Life.ru запустил новогоднюю акцию "Елка добрых дел", целью которой является помощь подопечным благотворительных фондов.

В рамках акции неравнодушные граждане смогут помочь детям с онкологией и расстройством аутистического спектра, пожилым людям с деменцией и животным с непростой судьбой.

Для участия в акции необходимо перейти на сайт, кликнуть на подарок под елкой и выбрать один из представленных фондов.

Ранее в столице началась акция "Добрая елка мэра Москвы". Ее проводят в 20 детских медучреждениях. Юным жителям столицы показывают музыкальные номера, организуют игры у елки и творческие мастер-классы с новогодними презентами.

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