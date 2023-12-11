11 декабря, 13:40Туризм
Эксперт назвал варианты бюджетных поездок на Новый год
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Желающим провести новогодние выходные бюджетно стоит рассмотреть отдых недалеко от дома, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
"Естественно, самый бюджетный отдых – всегда недалеко от дома, не покидая своего региона. Сел на автомобиль или на какую-то электричку и поехал", – отметил специалист.
По словам эксперта, такой подход позволит сэкономить не только на транспорте, но и на размещении.
Эксперт добавил, что традиционно самые высокие цены – в санаториях Кавказских Минеральных Вод и на Черноморском побережье. "При этом где-нибудь на среднем Урале, в Поволжье можно найти санатории в два, а то и в три, раза дешевле", – добавил он.
Ранее стало известно, что почти треть опрошенных россиян запланировали поездки на новогодние выходные. Посетить родственников или друзей планируют 26,2% респондентов, а отправиться за город – 23,8% опрошенных.
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