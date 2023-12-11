Эксперт назвал варианты бюджетных поездок на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желающим провести новогодние выходные бюджетно стоит рассмотреть отдых недалеко от дома, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

"Естественно, самый бюджетный отдых – всегда недалеко от дома, не покидая своего региона. Сел на автомобиль или на какую-то электричку и поехал", – отметил специалист.

По словам эксперта, такой подход позволит сэкономить не только на транспорте, но и на размещении.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Если например, люди живут в Москве, то можно поехать в Подмосковье или по Малому Золотому кольцу России. Живущие в Краснодарском крае могут отдохнуть в горах, то есть в Адыгее, где сейчас намного дешевле, чем, например, в горах "Красной Поляны". Если мы говорим о Владивостоке, то в пределах Приморского края есть очень много интересных заповедников, отелей типа "релакс", недорогих санаториев.

Эксперт добавил, что традиционно самые высокие цены – в санаториях Кавказских Минеральных Вод и на Черноморском побережье. "При этом где-нибудь на среднем Урале, в Поволжье можно найти санатории в два, а то и в три, раза дешевле", – добавил он.

Ранее стало известно, что почти треть опрошенных россиян запланировали поездки на новогодние выходные. Посетить родственников или друзей планируют 26,2% респондентов, а отправиться за город – 23,8% опрошенных.