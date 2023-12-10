Сервис Russpass представил аудиоэкскурсию для автолюбителей по четырем регионам России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В преддверии новогодних праздников сервис Russpass выпустил аудиоэкскурсию по четырем регионам России для любителей автопутешествий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Маршрут "Новогоднее ралли" рассчитан на два дня. Автомобилистам предлагают посетить Москву, Павловский Посад, Покров, Владимир, Лежнево, Шую и Суздаль. Ведущими подкаста стали автопутешественник и видеоблогер Богдан Булычев и историк и телеведущий Виталий Калашников.

Слушателей ждет рассказал о семи колокольнях, тайнах Свято-Введенского Островного монастыря возле Покрова, Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, Суздальского кремля, Троицко-Знаменской церкви в поселке Лежнево и других памятниках архитектуры.

Всего в сервисе собрано более 50 бесплатных аудиоэкскурсий. Там же уже опубликовали три новогодних маршрута.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился прогулочный маршрут, посвященный актеру театра и кино, режиссеру, сценаристу и педагогу, народному артисту СССР Алексею Баталову. В маршрут включены пять точек, связанных с творческой биографией артиста.



Мэр: RUSSPASS станет основой для развития национального туристического портала