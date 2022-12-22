Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучшее новогоднее дерево среди живых и искусственных елей. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

"Приобрести живую елку в городе Москве можно на городском елочном базаре. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках и на территориях, прилегающих к торговым центрам", – отметили в сообщении.

По мнению экспертов, ель лучше всего приобретать в двадцатых числах декабря, так как купленная раньше осыплется задолго до окончания новогодних праздников. Покупателям стоит обратить внимание на ствол дерева. Он должен быть ровным, достаточно толстым и без трещин.

"Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – елку брать не стоит", – рассказали в ведомстве.

Кроме этого, необходимо обратить внимание на количество макушек у ели. Дерево можно покупать только с одной макушкой. Если макушек две, три или она обрезана, покупать такое дерево не стоит.

При выборе искусственной ели покупателям надо обратить внимание на ветки. Они должны быть надежно закреплены, а хвоя на них – крепко держаться.

"Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму и не будут осыпаться. На концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки, зазубрин", – рассказали в Роспотребнадзоре.



Также ель не должна иметь едкий химический запах. На упаковке дерева обязательно наличие информации о пожарной безопасности, дате изготовления, правил и условий эксплуатации, указания на материал, из которого сделана елка, данных о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке.

Ранее кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко рассказал, что вместе с необработанной живой елкой человек может принести в квартиру пауков, тлю и яйца соснового пилильщика. Он напомнил, что срубать елки можно только в специально отведенных местах – лесных питомниках, предварительно согласовав свой приезд с сотрудником участка.

Елочные базары открылись в столице 20 декабря

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