В Москве будут выявлять незаконные елочные базары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичная Госинспекция по недвижимости будет отслеживать и пресекать открытие в Москве несанкционированных елочных базаров, заявил начальник ведомства Иван Бобров.

"Точки продаж новогодних елей располагаются в городе на основании схемы размещения. Торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны. Инспекторы будут мониторить территорию и пресекать несанкционированное размещение елочных базаров", – сказал он.

Бобров пояснил, что нарушителям будут выписывать предупреждения. По его словам, инспекция будет следить за ситуацией во всех округах Москвы.

Ранее сообщалось, что во всех округах Москвы открылись елочные базары. В этом году в столице будет работать 240 таких торговых точек. Предприниматели, чья продукция представлена на елочных базарах, участвовали в городских аукционах.

За несанкционированную торговлю елками гражданам грозят штрафы в размере 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам – 5–10 тысяч рублей, юридическим лицам – 50–100 тысяч рублей.



Елочные базары начали открываться в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!