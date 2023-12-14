Дептранс призвал москвичей отказаться от поездок на автомобиле 15 декабря из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Дептрансе Москвы призвали москвичей 15 декабря отказаться от поездок на автомобиле и выбрать городской транспорт. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

"В Москве идет сильный снегопад – рекомендуем завтра отказаться от поездок на автомобиле и выбирать городской транспорт", – указано в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что уже сейчас особенно сложная ситуация складывается на МКАД и эстакадах, где большегрузы не могут подняться в горку, скользят и буксуют.

Там призвали владельцев большегрузов не перегружать фуры и автомобили, а также планировать поездки с учетом прогноза погоды. Кроме того, владельцам большегрузов рекомендовали использовать зимние грузовые шины, обеспечивающие хорошее сцепление с дорогой.

Ведомство отметило, что на данный момент на МКАД работают 15 экипажей дорожного патруля.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что около 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в результате сильного снегопада, который пройдет с вечера четверга, 14 декабря, до утра пятницы, 15 декабря.



В Москве может выпасть рекордное за 63 года количество осадков