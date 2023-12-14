Столичные службы готовы к снегопаду, который может принести до 23 см снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы готовы к снегопаду, который за сутки может принести до 23 сантиметров снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, прирост снежного покрова за последние несколько дней составил порядка 15 сантиметров.

"Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 метра 5 сантиметров, а где-то – и более 1 метра 10 сантиметров, что довольно много", – подчеркнул заместитель градоначальника.

Бирюков отметил, что столичные службы системно работают для обеспечения комфорта жителей. Кроме того, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний", – уточнил он, добавив, что ситуация находится под контролем, а в городе созданы условия для движения транспорта и прохода пешеходов.

По словам заммэра, особое внимание уделено очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам соцсферы и потребительского рынка.

Кроме того, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, а коммунальная техника в круглосуточном режиме осуществляет сплошное механизированное подметание с последующей противогололедной обработкой.

Бирюков рекомендовал жителям и гостям Москвы быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также по возможности перенести поездки на автомобилях.

Желтый уровень погодной опасности ввели в столице и области. Предупреждение действует с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Синоптики прогнозируют снегопад, метель, снежные заносы, гололедицу и усиление ветра.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что около 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в результате сильного снегопада, который пройдет с вечера четверга, 14 декабря, до утра пятницы, 15 декабря.



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