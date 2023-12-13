Москвичей предупредили о сильном ветре и снеге

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Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря из-за снегопада и усиления ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что усилится юго-восточный ветер. Ожидаются метель, сильный снег, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что 15 декабря станет самым снежным днем в столице на текущей неделе. По прогнозам синоптика, в этот день циклон будет практически в центре столичного региона.

Также начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря в столице выпадет от 10 до 14 сантиметров снега. По его словам, очередной снегопад принесет в столичный регион южный балканский циклон.

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