Психолог рассказала, как поднять новогоднее настроение

Фото: depositphotos/luckybusiness

Фильмы и приятные воспоминания могут помочь создать новогоднее настроение, рассказала психолог Наталья Наумова. Об этом сообщает News.ru.

"Можно пойти в кино с семьей или друзьями, потом сходить в кафе и обсудить или посмотреть фильм дома. Красиво украшаем квартиру, наряжаем елку, вешаем красивые картины, покупаем подарки семье и друзьям, пишем список желаний. Эта новогодняя суета позволяет поднять настроение", – посоветовала она.

Специалист объяснила, что зимой из-за недостаточного количества солнечного света может быть депрессия. Наумова рекомендовала больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и уделять время хобби.

В свою очередь, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина дала несколько советов о том, как провести новогодние каникулы с пользой. Она напомнила о необходимости соблюдать режим сна и бодрствования.

"В каникулы мы обязательно должны дать себе шанс научиться правильно спать. Вы почувствуете себя более отдохнувшим, если будете вовремя (то есть до 22:30) ложиться. И просыпаться организм будет сам", – приводятся ее слова на сайте "Комсомольской правды".

Врач также призвала не злоупотреблять алкоголем, поскольку он оказывает токсическое воздействие на организм.

Во время новогодних праздников не стоит вспоминать о работе, добавила Драпкина. По ее словам, за время каникул нужно отдохнуть и физически, и морально.

"Навестите родителей, друзей. Займитесь тем, чем так и не смогли заняться в течение года – порисуйте, почитайте, сходите в кино или театр. Если год был в основном сидячим, то идите на каток, возьмите напрокат лыжи", – посоветовала она.

Врач также напомнила о важности правильного питания. Драпкина рекомендовала готовить плотный завтрак, который будет богат углеводами и белком. Ужинать лучше всего за 3–4 часа до сна, резюмировала она.

Ранее результаты исследования SuperJob показали, что россияне больше всего любят на Новый год встречаться с близкими и украшать елку (по 14%). Аналитики также выяснили, что 9% считают обмен подарками своей любимой новогодней традицией, еще 6% устраивают новогоднее застолье и загадывают желания под бой курантов, столько же предпочитают хорошо выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь.



Телеканал Москва 24 показал новогоднюю елку москвички