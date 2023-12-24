Санта-Клаус пролетел над территорией России в рамках своего 68-го турне

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В воскресенье, 24 декабря, Санта-Клаус начал 68-е путешествие по миру, чтобы поздравить детей c наступающим Рождеством и вручить им подарки. В рамках турне Санта пролетел и над территорией России. Об этом сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Сообщается, что в 14:06 по московскому времени Санта пролетел над селом Уэлен в Чукотском районе. Следом он направился в город Анадырь, а оттуда – в Магадан. В 14.23 по мск Санта пролетел над селом Эссо в Камчатском крае.

Считается, что Санта путешествует в санях, которые несут по воздуху девять оленей. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.

По традиции, за передвижениями Санты внимательно следят американские и канадские военные.

В свою очередь, российский Дед Мороз недавно посетил детей в египетском городе Хургада. Он поздравил ребят с наступающим новым годом и раздал подарки.

Столичный Дед Мороз поздравил российский экипаж МКС с наступающим Новым годом