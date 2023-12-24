В Минпросвещения сообщили, что новогодние елки пройдут во всех школах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новогодние праздничные елки состоятся во всех российских школах. Препятствий для их проведения нет, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Новый год – это наш традиционный праздник, торжество, которое остается с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей", – говорится в сообщении.

До этого Путин, отвечая на вопрос, как он отметит Новый год, сообщил, что планирует провести праздник в кругу близких людей. При этом подарки для близких президент, по его словам, еще не подготовил. Путин поделился, что в магазине пока не был, однако для родных людей планирует сделать что-то приятное.

Ранее стало известно, что в амфитеатре музея Хургады прошел праздничный новогодний утренник, где собрались дети россиян, проживающих в Египте. С Новым годом их поздравил российский Дед Мороз.

Кроме того, столичный Дед Мороз вышел на связь с космонавтами МКС и поздравил их с наступающим Новым годом. Главный зимний волшебник из Московской усадьбы в Кузьминках специально приехал в Центр управления полетами и пообщался с российским экипажем.

Елку организовали для детей из социально-незащищенных семей во Дворце культуры "Капотня"