Столичный Дед Мороз поздравил российский экипаж МКС с наступающим Новым годом

Столичный Дед Мороз вышел на связь с космонавтами МКС и поздравил их с наступающим Новым годом. Главный зимний волшебник из Московской усадьбы в Кузьминках специально приехал в Центр управления полетами и пообщался с российским экипажем.

Дед Мороз пообещал следить за успехами экипажа с Земли и поблагодарил их за работу. А у космонавтов на МКС есть возможность встретить Новый год 16 раз во всех существующих часовых поясах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.