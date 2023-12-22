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22 декабря, 07:15

Общество

Столичный Дед Мороз поздравил российский экипаж МКС с наступающим Новым годом

Столичный Дед Мороз поздравил российский экипаж МКС с наступающим Новым годом

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Столичный Дед Мороз вышел на связь с космонавтами МКС и поздравил их с наступающим Новым годом. Главный зимний волшебник из Московской усадьбы в Кузьминках специально приехал в Центр управления полетами и пообщался с российским экипажем.

Дед Мороз пообещал следить за успехами экипажа с Земли и поблагодарил их за работу. А у космонавтов на МКС есть возможность встретить Новый год 16 раз во всех существующих часовых поясах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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