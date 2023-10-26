Более 1 тыс безбилетников выявили в автобусах на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контролеры при участии полицейских за два дня проверок выявили на севере столицы более 1 000 безбилетных пассажиров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дептранс Москвы.

Теперь нарушители должны будут заплатить штраф в размере 2 000 рублей, что по стоимости больше, чем цена безлимитного проездного в наземном транспорте столицы на 30 дней, уточнили в ведомстве.

Усиленные рейды проходили на 14 популярных маршрутах автобусов у станций метро "Водный стадион" и "Ховрино". Указывается, что подобные мероприятия будут проходить и дальше во всех административных округах Москвы.

"Не забывайте оплачивать проезд и прикладывать карты на валидаторах и турникетах в городском транспорте. Это помогает развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы", – заключили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что в ходе рейда за 24 октября контролеры оштрафовали более 650 безбилетников. Проверки прошли на автобусных маршрутах, где чаще всего фиксировались случаи безбилетного проезда: 65, 65К, 70, 72, 565, 621, 698, 123, 139, 500, 594, 570, Е41 и 283. Все валидаторы в проверенных автобусах оказались исправными.

Ранее сотрудник ГКУ "Организатор перевозок" рассказал, что сотрудник, опоздавший на работу из-за проверки оплаты проезда в московском транспорте, сможет получить подтверждение для работодателя в департаменте транспорта.

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