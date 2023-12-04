Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 45%, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на нем разместится мост, два тоннеля и четыре эстакады. Участок пройдет по тоннелю под 32-м километром МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе.



Недалеко от остановки "Южная ТЭЦ" и в районе строящегося ЖК "Южная Битца" построят надземный переход через МКАД.

Собянин рассказал, что этот участок завершит формирование МСД с выездом на Симферопольское и Варшавское шоссе, а также на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее мэр открыл движение по соединительному участку на улице Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. По его словам, здесь организовали сквозной проезд, отремонтировали грузовой двор над железнодорожной дорогой и оборудовали проезд, который и соединил Рязанский и Волгоградский проспекты.

Он также подчеркнул важность проекта, поскольку он позволил улучшить транспортную доступность для 700 тысяч человек в пяти районах Москвы: в Кузьминках, Рязанском, Текстильщиках, Вешняках и Выхине-Жулебине.



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