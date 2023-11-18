Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по обновлению Дмитровского путепровода выполнены на три четверти, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В рамках проекта строители меняют опоры и пролетные строения моста, приводят в порядок примыкающий к сооружению участок Дмитровского шоссе.



Также специалисты перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть. Позже планируется благоустроить и территорию рядом.



По словам мэра, всего с 2011 года построили и реконструировали 24 путепровода в разных округах столицы. До 2026 года город приведет в порядок и возведет еще 18 путепроводов.

Ранее глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что запуск движения по Дмитровскому путепроводу позволит увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и улучшить транспортную доступность районов Тимирязевского, Марфино, Бутырского, Коптево, Отрадное, Бескудниковского, Западное Дегунино, Головинского. В них проживают почти 750 тысяч человек.

По его словам, работы по обновлению затронут участок Дмитровского шоссе протяженностью 382 метра, участок улицы Линии Октябрьской железной дороги, два съезда с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и обратно, а также еще два съезда с улицы Валаамской на Дмитровское шоссе в сторону центра и области.

Кроме того, проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов, прокладка почти 20 километров инженерных коммуникаций и благоустройство близлежащей территории.