Ремонт Новокутузовского тоннеля вышел на финальный этап

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рабочие приступили к третьему этапу ремонта Новокутузовского тоннеля, сейчас на въездных и выездных участках идут облицовочные работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

Вице-мэр напомнил, что на первых двух этапах ремонт шел двух основных тоннелях комплекса, а также в четырех, обеспечивающих въезд и выезд транспорта. Теперь же специалисты полноценно приступили к ремонту второстепенных тоннелей.

"На третьем <...> этапе завершится ремонт второстепенных тоннелей. Сейчас в них проводится монтаж облицовочных плит, после чего рабочие заменят асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, нанесут разметку", – рассказал Бирюков.

Отмечается, что Новокутузовский тоннельный комплекс не ремонтировался с 2000-го года. Текущие работы идут с сохранением движения транспорта. Завершить ремонт планируется в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что по итогам текущего года на ТТК планируется обновить порядка 550 тысяч квадратных метров асфальта. Всего ремонт запланирован на 16 участках дороги.

