Более 500 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в 2023 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Около 550 тысяч квадратных метров асфальта будет обновлено на Третьем транспортном кольце (ТТК) в этом году. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха в городе стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что в этом году был запланирован ряд работ на ТТК, где будут отремонтированы 16 участков.

Отмечается, что специалисты проводят ремонтные работы на участке от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады, в скором времени они приступят к ремонту на улицах Автозаводской, Беговой и на Савеловской эстакаде.

"Кроме того, асфальтовые покрытия обновим на участках от Шмитовского проезда до Звенигородского шоссе и от Звенигородского шоссе до Хорошевской эстакады", – указано в сообщении.

Одной из причин ремонта дорог стали колеи, образовавшиеся из-за интенсивного движения транспорта и погодных условий.

Всего в столице планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта в течение 2023 года.

"При укладке асфальта на улично-дорожной сети используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах", – отметили в комплексе городского хозяйства.

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала о реконструкции участка автомобильной дороги Москва – Дмитров – Дубна на пересечении Дмитровского и Афанасовского шоссе.

Реконструкция участка позволит интегрировать дорогу в строящуюся хорду между Дмитровским и Ярославским шоссе, повысить доступность близлежащих жилых кварталов.

