Реконструкцию путепровода на Волгоградском проспекте в Москве завершат летом 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мероприятия по реконструкции путепровода "Текстильщики-1" находятся на финальном этапе, общая готовность объекта превышает 80%. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на вице-мэра Андрея Бочкарева.

"В рамках проекта реконструкции путепровода предусмотрено строительство дополнительных дорог на пересечении Волгоградского проспекта с Юго-Восточной хордой. Также будет запущен 30-метровый путепровод, рассчитанный на три полосы движения в каждом направлении", – заявил Бочкарев.

Специалисты планируют в августе 2023 года завершить все мероприятия на этом объекте, добавил заммэра. В свою очередь, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поделился, что сейчас по путепроводу стартовало рабочее движение транспорта.

По его словам, специалисты провели мероприятия по демонтажу двух временных путепроводов и разборке подъездных дорог. Загрутдинов заявил, что там осталось расширить Волгоградский проспект на подходах к путепроводу и организовать работы по благоустройству на прилегающей территории.

Вместе с этим глава департамента рассказал, что для создания пропускной способности Волгоградского проспекта на время мероприятий были смонтированы металлоконструкции пролетных строений временных эстакад.

Ранее замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов сообщил, что специалисты завершили более чем на 50% капитальный ремонт Жуковского путепровода около Павелецкого вокзала. Сейчас работники приступили к устройству тел опор, добавил он.