Капремонт девяти городских поликлиник в ЦАО завершат в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт в девяти поликлиниках в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

Речь идет об объектах, расположенных в Таганском (3 поликлиники), Мещанском (2), Красносельском (1), Тверском (1), Пресненском (1) районах и в Хамовниках (1).

"Перед специалистами стоит задача сделать не просто косметический, а комплексный капитальный ремонт – это вопрос куда более серьезный. Его решение позволяет улучшить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг", – цитируют Лебедева на портале мэра и правительства Москвы.

Ремонт в медучреждениях осуществляется в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. В зданиях заменят инженерные системы, лифты, окна и двери. Помимо этого, специалисты проведут внутреннюю отделку и оборудуют здания для маломобильных лиц.

Вместе с тем медицинские учреждения оснастят современным оборудованием. В частности, там установят рентгеновские аппараты типа "U-дуга" и маммографы, а также оборудуют фильтр-боксы для разведения потоков здоровых и пациентов с признаками респираторных заболеваний.

В здании детской поликлиники № 38, филиале № 2 детской поликлиники № 104 и филиале № 3 детской поликлиники № 32 оборудуют центральные стерилизационные отделения. В головном здании детской поликлиники № 38 и филиале № 2 детской поликлиники № 32 также обновят бассейны.

До этого в округе начали прием пациентов детские поликлиники № 104 и 38 (филиал № 2), а также три взрослые поликлиники № 68 (филиал № 2), 46 (филиал № 2) и 220 (филиал № 1). Здания открылись после капитального ремонта недавно.

До этого поликлиника после реконструкции отрылась в Черемушках. Филиал поликлиники на улице Цюрупы принял первых пациентов в начале апреля. В нем обслуживаются почти 50 тысяч человек.

