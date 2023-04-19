Главврач поликлиники № 2 рассказала о программе капремонта поликлиник по новому стандарту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Мишин

В столице продолжается программа капремонта поликлиник по современным стандартам. Об этом рассказала главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.



Главной целью программы обновления городских поликлиник стало повышение доступности и качества первичной медицинской помощи в Москве. В ходе капремонта медицинские учреждения оснащают современным оборудованием, а штат укомплектовывается специалистами всех направлений. Это создаст возможность для пациента пройти диагностику в любой поликлинике.

"С прошлого года в столице запущено проактивное динамическое диспансерное наблюдение по девяти самым распространенным патологиям. Здоровье горожан с хроническими заболеваниями находится под постоянным контролем врачей", – рассказала главврач Шиндряева.

Новый подход к организации медицинской помощи позволяет выстроить индивидуальную программу наблюдения за пациентами. Врач отметила, что теперь специалисты смогут более эффективно заниматься профилактикой осложнений и обострений заболеваний.

Ранее Сергей Собянин отметил эффективность сервиса "Посты записи" в центрах амбулаторной онкопомощи. Мэр Москвы рассказал, что сервис сэкономил почти 7 тысяч часов столичным онкологическим центрам.

Раньше запись на прием пациента делали врачи, сейчас эту функцию выполняют администраторы постов записи. Посты работают во всех центрах амбулаторной онкопомощи с января 2023 года.