Собянин: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Социальную помощь в столичных больницах получили 76 тысяч человек за 1,5 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Обращения бывают разные: найти родственников, привезти документы, помочь с их оформлением, договориться об уходе на дому, получить психологическую помощь", – уточняется в его публикации.

В 2022 году в московских медучреждениях социальные координаторы начали оказывать адресную поддержку пациентам. До этого этими вопросами вынуждены были заниматься врачи.

Как отметил градоначальник, каждый пациент должен знать, что ему есть к кому обратиться. Это особенно важно для пожилых граждан и тех, у кого нет близких людей, подчеркнул Собянин. В повышенном внимании также нуждаются перенесшие тяжелую операцию и люди с ограниченными возможностями, добавил он.

Ранее у столичных врачей появилась возможность удаленно отслеживать состояние больных с хроническими заболеваниями. Это стало возможно благодаря новому разделу электронной медкарты "Моя анкета самоконтроля".

В свою очередь, со стороны врачей создана система оповещений через сервис ЕМИАС "Диспансерное наблюдение", которая будет реагировать на отклонения в показателях, внесенных в анкету самоконтроля пациента.



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