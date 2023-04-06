Консультативно-диагностический центр с поликлиникой появится на территории ГКБ № 64

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой появится на территории городской клинической больницы № 64 на улице Вавилова. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Общая готовность объекта составляет 80%, завершаются кровельные и фасадные работы, благоустройство территории, идут отделочные работы", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Центр будет рассчитан на 750 посещений в смену. В здании предусмотрят кабинеты профильных специалистов, зоны лучевой и функциональной диагностики, эндоскопии, приема анализов и введения инъекций. Также в центре разместится терапевтическое отделение, стационар на 10 коек и зона реабилитации. Отмечается, что наиболее востребованные у пациентов кабинеты будут находиться на первых этажах здания.

Кроме того, для врачей предусмотрят комнаты отдыха, а для пациентов создадут комфортные зоны ожидания с кондиционерами, диванами, телевизорами и кулерами. Центр оснастят удобной системой навигации.

Внешнюю часть здания, как отмечают в Депстрое, оформят пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона.

Ранее сообщалось, что в Обручевском районе Москвы после реконструкции ввели в эксплуатацию отделения Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. В рамках работ там сделали трехэтажную надстройку над главным корпусом, а также возвели надземный переход между зданиями.

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