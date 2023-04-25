Возведение метромоста через реку Ликову Солнцевской линии метро вышло на финальную стадию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по устройству верхнего строения пути (ВСП) метромоста через реку Ликову между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро подходят к концу. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Возведение 460-метрового метромоста вышло на финальную стадию. Уже более чем на три четверти выполнена кровля моста, практически завершена установка боковых ламелей", – отметил вице-мэр.

Специалисты полностью смонтировали рельсошпальную решетку. Для завершения мероприятий осталось выполнить засыпку, подбивку щебнем и рихтовку путей, добавил Бочкарев. До конца весны специалисты приступят к монтажу контактного рельса.

По словам заммэра, один из главных этапов работ по возведению метромоста – устройство всех инженерных систем. На нем специалисты начнут прокладывать электрические кабельные сети, сети связи, налаживать системы автоматики и телемеханику движения поездов.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что установка этого оборудования нужна для надежной работы участка продления Солнцевской линии.

Метромост через реку Ликову будет представлять собой надземную часть перегона между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Объект станет 12-м метромостом Москвы.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты отремонтируют в Москве 13 мостовых сооружений. Все мероприятия планируется завершить до конца ноября 2023 года.