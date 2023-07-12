Движение по Дмитровскому путепроводу запустят к концу 2023 года

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Движение транспорта по Дмитровскому путепроводу планируют запустить в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас подрядчик завершил работы по укрупнительной сборке металлического пролетного строения, ведутся работы по его окраске. Также идет устройство подпорных стен и перекладка инженерных коммуникаций", – сказал он.

Работы по обновлению также затронут участок Дмитровского шоссе протяженностью 382 метра, участок улицы Линии Октябрьской железной дороги, два съезда с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и обратно, а также еще два съезда с улицы Валаамской на Дмитровское шоссе в сторону центра и области.

Кроме того, проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов, прокладка почти 20 километров инженерных коммуникаций и благоустройство близлежащей территории. Строительная готовность объекта составляет 63%.

Запуск движения по Дмитровскому путепроводу позволит увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и улучшить транспортную доступность районов Тимирязевского, Марфино, Бутырского, Коптево, Отрадное, Бескудниковского, Западное Дегунино, Головинского. В них проживают почти 750 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что строительная готовность развязки МКАД – Липецкая улица на юге Москвы составляет почти 70%. Предполагалось, что работы по ее строительству завершатся к концу текущего года. Загрутдинов назвал развязку ключевым элементом транспортной инфраструктуры на юге Москвы.

