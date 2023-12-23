23 декабря, 21:17В мире
Российский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом в египетской Хургаде
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В амфитеатре музея Хургады прошел праздничный новогодний утренник, где собрались дети россиян, проживающих в Египте. С Новым годом их поздравил российский Дед Мороз. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев в разговоре с ТАСС.
Новый год с русскими народными песнями и елкой прошел в египетском городе Хургада. На празднике собрались около 450 детей, а также их родители и студенты, изучающие русский язык в городском университете.
Особенно впечатлил детей Дед Мороз и Снегурочка, которые прибыли из самого Великого Устюга.
Ранее столичный Дед Мороз вышел на связь с космонавтами МКС и поздравил их с наступающим Новым годом. Главный зимний волшебник из Московской усадьбы в Кузьминках специально приехал в Центр управления полетами и пообщался с российским экипажем.
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