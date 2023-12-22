"Новогодний экспресс" запустят из Калининграда в Зеленоградск с 27 декабря по 3 января

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"Новогодний экспресс" будет курсировать между Калининградом и Зеленоградском с 27 декабря по 3 января. Об этом сообщается на сайте КЖД (Калининградская железная дорога).

"Это новый совместный проект АО КППК (Калининградская пригородная пассажирская компания. – Прим. ред.), министерства по культуре и туризму Калининградской области и туристского информационного центра", – говорится в публикации.

На Южном вокзале Калининградской области пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, в пути они покажут анимационную программу для детей. Кроме того, все вагоны "Новогоднего экспресса" будут оформлены в праздничном стиле.

Ранее сообщалось, что в фирменных поездах "Мордовия" направления Москва – Саранск и "Премиум" направления Новороссийск – Москва появились вагоны, посвященные творчеству мордовского скульптора Степана Эрьзи.

В каждом из поездов есть по два тематических вагона – купе и СВ. Их интерьеры оформили изображениями работ скульптора и информацией о его жизненном пути.

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