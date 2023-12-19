Два фирменных поезда между Москвой, Читой и Северобайкальском запустят в январе

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Поезда между Москвой, Читой и Северобайкальском сделают фирменными в следующем году. Их запустят в январе, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

"В дальнейшем количество фирменных поездов будет расширяться: в перечень смогут войти составы из новейших вагонов и высоким уровнем сервиса на борту", – отметила компания.

В сообщении подчеркивается, что на сегодняшний день в эту категорию входят 77 поездов дальнего следования, включая № 1/2 "Россия" сообщением Владивосток – Москва, № 9/10 "Жигули" сообщением Самара – Москва, № 15/16 "Арктика" сообщением Мурманск – Москва и другие.

В среднем в течение года на фирменных поездах передвигаются свыше 20 миллионов пассажиров.

Ранее стало известно, что в фирменных поездах "Мордовия" Москва – Саранск и "Премиум" Новороссийск – Москва появятся вагоны, посвященные творчеству мордовского скульптора Степана Эрьзи. В каждом из поездов будет по два тематических вагона – купе и СВ. Их интерьеры оформят изображениями работ скульптора и информацией о его жизненном пути.

До этого в столице представили поезд Деда Мороза – 2023. Внутри украсили резиденцию и приемную волшебника. Также там есть места для игр и квестов, сцена и кукольный театр.

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