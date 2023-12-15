15 декабря, 12:37Транспорт
Почти 250 рейсов поездов дополнительно запустят из Москвы в регионы РФ
Фото: depositphotos/Serjio74b
Горьковская железная дорога дополнительно запустит 248 рейсов пассажирских поездов в новогодние каникулы. Об этом сообщается на сайте магистрали.
"Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года", – пояснили в сообщении.
Дополнительные рейсы свяжут Москву со следующими городами:
- Казань – 83 рейса;
- Киров – 60;
- Чебоксары – 44;
- Ижевск – 22;
- Нижний Новгород – 11.
Кроме того, 24 дополнительных поезда свяжут Нижний Новгород с Ижевском, а четыре рейса – Казань с Екатеринбургом.
В пресс-службе магистрали напомнили, что с 10 декабря по Горьковской железной дороге курсируют новые поезда:
- № 10/9 Москва – Владивосток;
- № 217/218 Саратов – Мурманск;
- № 211/212 Москва – Тюмень;
- № 229/230 Пермь – Москва;
- № 255/256 Екатеринбург – Кисловодск;
- № 265/266 Тюмень – Кисловодск.
Ранее сообщалось, что РЖД назначат дополнительные поезда между Смоленском, Москвой и городами Белоруссии в новогодние выходные и рождественские каникулы.
Так, с 27 декабря 2023 года по 9 января 2024 года будут курсировать 11 дополнительных рейсов. Пять из них будут следовать из Белоруссии.
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