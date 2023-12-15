Почти 250 рейсов поездов дополнительно запустят из Москвы в регионы РФ

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Горьковская железная дорога дополнительно запустит 248 рейсов пассажирских поездов в новогодние каникулы. Об этом сообщается на сайте магистрали.

"Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года", – пояснили в сообщении.

Дополнительные рейсы свяжут Москву со следующими городами:

Казань – 83 рейса;

Киров – 60;

Чебоксары – 44;

Ижевск – 22;

Нижний Новгород – 11.

Кроме того, 24 дополнительных поезда свяжут Нижний Новгород с Ижевском, а четыре рейса – Казань с Екатеринбургом.

В пресс-службе магистрали напомнили, что с 10 декабря по Горьковской железной дороге курсируют новые поезда:

№ 10/9 Москва – Владивосток;

№ 217/218 Саратов – Мурманск;

№ 211/212 Москва – Тюмень;

№ 229/230 Пермь – Москва;

№ 255/256 Екатеринбург – Кисловодск;

№ 265/266 Тюмень – Кисловодск.

Ранее сообщалось, что РЖД назначат дополнительные поезда между Смоленском, Москвой и городами Белоруссии в новогодние выходные и рождественские каникулы.

Так, с 27 декабря 2023 года по 9 января 2024 года будут курсировать 11 дополнительных рейсов. Пять из них будут следовать из Белоруссии.