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15 декабря, 12:37

Транспорт

Почти 250 рейсов поездов дополнительно запустят из Москвы в регионы РФ

Фото: depositphotos/Serjio74b

Горьковская железная дорога дополнительно запустит 248 рейсов пассажирских поездов в новогодние каникулы. Об этом сообщается на сайте магистрали.

"Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года", – пояснили в сообщении.

Дополнительные рейсы свяжут Москву со следующими городами:

  • Казань – 83 рейса;
  • Киров – 60;
  • Чебоксары – 44;
  • Ижевск – 22;
  • Нижний Новгород – 11.

Кроме того, 24 дополнительных поезда свяжут Нижний Новгород с Ижевском, а четыре рейса – Казань с Екатеринбургом.

В пресс-службе магистрали напомнили, что с 10 декабря по Горьковской железной дороге курсируют новые поезда:

  • № 10/9 Москва – Владивосток;
  • № 217/218 Саратов – Мурманск;
  • № 211/212 Москва – Тюмень;
  • № 229/230 Пермь – Москва;
  • № 255/256 Екатеринбург – Кисловодск;
  • № 265/266 Тюмень – Кисловодск.

Ранее сообщалось, что РЖД назначат дополнительные поезда между Смоленском, Москвой и городами Белоруссии в новогодние выходные и рождественские каникулы.

Так, с 27 декабря 2023 года по 9 января 2024 года будут курсировать 11 дополнительных рейсов. Пять из них будут следовать из Белоруссии.

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