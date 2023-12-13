13 декабря, 12:33Транспорт
Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой и Белоруссией в новогодние каникулы
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
РЖД назначат дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой и городами Белоруссии в период новогодних праздников и рождественских каникул, сообщает пресс-служба компании.
В частности, с 27 декабря 2023 года по 9 января 2024 года будут курсировать 11 дополнительных пассажирских поездов. Пять из них будет следовать из Белоруссии:
- № 240 Полоцк – Москва (из Смоленска с 27 декабря по 8 января ежедневно в 23:23);
- № 212 Смоленск – Москва (из Смоленска 30, 31 декабря и 7 января в 07:51);
- № 206 Смоленск – Москва (из Смоленска 8 января в 22:56);
- № 296 Минск – Москва (из Смоленска 6 и 7 января в 05:17);
- № 236 Брест – Москва (из Смоленска с 5 по 8 января в 23:43).
Еще шесть поездов будет курсировать в обратном направлении:
- № 239 Москва – Полоцк (из Смоленска с 29 декабря по 9 января ежедневно в 06:14);
- № 231 Москва – Брест (из Смоленска в 23:31 6 и 8 января до Бреста, а 9 января до Минска);
- № 235 Москва – Брест (из Смоленска в 21:12 7 января до Минска, а 8 января до Бреста);
- № 237 Москва – Минск (из Смоленска 7 января в 17:23);
- № 211 Москва – Смоленск (из Москвы 30, 31 декабря и 7 января в 18:18);
- № 205 Москва – Смоленск (из Москвы 30 декабря в 00:05).
Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс", которая является оператором железнодорожных перевозок в Крым, заявила, что с 23 по 26 декабря 2023 года и с 10 по 12 января 2024 года запустит дополнительные поезда между Москвой и Симферополем. Так, рейсы поезда "Таврия" № 175/176 по данному маршруту отправятся с Павелецкого вокзала 25 и 26 декабря и 12 января в 00:55.
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