Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой и Белоруссией в новогодние каникулы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

РЖД назначат дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой и городами Белоруссии в период новогодних праздников и рождественских каникул, сообщает пресс-служба компании.

В частности, с 27 декабря 2023 года по 9 января 2024 года будут курсировать 11 дополнительных пассажирских поездов. Пять из них будет следовать из Белоруссии:

№ 240 Полоцк – Москва (из Смоленска с 27 декабря по 8 января ежедневно в 23:23);

№ 212 Смоленск – Москва (из Смоленска 30, 31 декабря и 7 января в 07:51);

№ 206 Смоленск – Москва (из Смоленска 8 января в 22:56);

№ 296 Минск – Москва (из Смоленска 6 и 7 января в 05:17);

№ 236 Брест – Москва (из Смоленска с 5 по 8 января в 23:43).

№ 239 Москва – Полоцк (из Смоленска с 29 декабря по 9 января ежедневно в 06:14);

№ 231 Москва – Брест (из Смоленска в 23:31 6 и 8 января до Бреста, а 9 января до Минска);

№ 235 Москва – Брест (из Смоленска в 21:12 7 января до Минска, а 8 января до Бреста);

№ 237 Москва – Минск (из Смоленска 7 января в 17:23);

№ 211 Москва – Смоленск (из Москвы 30, 31 декабря и 7 января в 18:18);

№ 205 Москва – Смоленск (из Москвы 30 декабря в 00:05).

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