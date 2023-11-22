ФПК может назначить тысячу дополнительных поездов на время новогодних каникул

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Федеральная пассажирская компания может направить более одной тысячи дополнительных поездов в период новогодних каникул. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании Владимира Путина с членами российского кабмина.

"Для обеспечения спроса Федеральная пассажирская компания прорабатывает назначение более тысячи дополнительных поездов, что сделает объем перевозок сопоставимым с уровнем прошлого года", – цитирует его ТАСС.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что планы Путина на новогодние праздники пока не определены. По его словам, власти пока не в курсе, планирует ли российский президент отдохнуть на новогодних каникулах.

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