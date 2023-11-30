Дополнительные поезда запустят между Москвой и Симферополем в декабре и январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные поезда между Москвой и Симферополем запустят с 23 по 26 декабря 2023 года и с 10 по 12 января 2024 года, сообщила в своем телеграм-канале компания "Гранд Сервис Экспресс", которая является оператором железнодорожных перевозок в Крым.

Уточняется, что дополнительные рейсы поезда "Таврия" № 175/176 по данному маршруту запустят с Павелецкого вокзала столицы 25 и 26 декабря и 12 января в 00:55. На следующий день в 18:10 состоящий из плацкартных и купейных вагонов поезд будет прибывать в Симферополь.

Из Симферополя поезд будет отправляться 23 и 24 декабря, а также 10 января в 01:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26. Маршрут дополнительных поездов пройдет через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань, подчеркнули в пресс-службе оператора.

"Продажа билетов в указанные даты будет открыта в ближайшее время", – заключили в компании.

До этого дополнительные поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга фирма назначила на новогодние праздники. Рейсы и Крыма будут отправляться 27–28 декабря и 1, 2, 6, 7 января. Поезда из Москвы ожидаются 29–30 декабря, а также 3, 4, 8 и 9 января.