"Дальневосточный экспресс" запустили в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" в шестой раз начал курсировать в столичном метро. В этот раз проехать в нем могут пассажиры Арбатско-Покровской линии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, начало движению "Дальневосточного экспресса" дал зампред правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Само мероприятие – одно из ключевых событий "Дней регионов Дальнего Востока в Москве", добавил он.

Ликсутов отметил, что в вагонах "Дальневосточного экспресса" горожане могут узнать о проектах развития Дальнего Востока, а также о самых экзотических туристических местах этого региона. Курсировать по синей ветке метро он будет полгода.



Ежегодно в составе "Дальневосточного экспресса" появляется новый тематический вагон. В 2022 году один из вагонов посвятили 150-летию со дня рождения исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, в 2021 году – дальневосточной кухне.

В этом году появился специальный детский вагон, с помощью которого маленькие пассажиры узнают о регионах Дальнего Востока, познакомятся с его природой и обитателями. С внешней стороны вагона изображены животные, считающиеся символами региона, а внутри размещены интересные факты, задания на смекалку, различные истории и рисунки.

В первом и последнем вагонах разместили информацию о жизни, учебе и работе в Дальневосточном федеральном округе. Там же перечислены социально-экономические и демографические программы. Также пассажиры смогут почитать истории реальных людей, переехавших на Дальний Восток из других российских регионов.

Еще один вагон – "Отдыхать на Дальнем Востоке" – посвятили событийному туризму. В каждом регионе округа отмечаются самобытные праздники, привлекающие туристов со всего мира. Так, в Якутии это Ысыах, в Приморье – День тигра, а на Камчатке – гонка на собачьих упряжках "Берингия".

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд "Учитель – главная профессия на Земле”. На поезде отобразили историю наставников-педагогов – Константина Ушинского, Василия Сухомлинского, Антона Макаренко и Игоря Иванова. Пассажиры могут получше узнать этих учителей, а также ознакомиться с их высказываниями и мыслями.

Посвященный правилам безопасности поезд начал курсировать в метро Москвы