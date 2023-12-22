Аналитики назвали регионы РФ с необычными новогодними традициями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитики сервиса "Туту.ру" составили рейтинг российских регионов с необычными новогодними традициями. Об этом сообщает RT.

На первом месте оказалась Карелия, для жителей которой большое значение имеет не сама новогодняя ночь, а утро после нее.

Считается, что 1 января определяет весь год. Накануне в Карелии принято обязательно посетить баню, а перед сном под подушку положить небольшой кусок хлеба, чтобы увидеть вещие сны. В первый день нового года нельзя ничего давать чужим: считается, что это приведет к убыткам. С гостями связана отдельная примета. Так, если первым в дом войдет старец с длинной бородой, то год будет урожайным, а если мужчина без бороды, то зерна на всех не хватит, рассказали эксперты.

Второе место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, продолжили аналитики. Там принято, что первым делом хозяевам нужно сделать перед новогоднею ночью – протопить чум, чтобы семье было уютно и тепло. Также старшие родственники обязательно дарят младшим подарки, а вот заворачивать их не принято: получатель должен видеть, что ему дарят. Наряжать елку тоже не обязательно: жители могут украсить любое дерево.

На третьем месте расположилась Хакасия. Там на праздник обычно готовят вареную баранью голову. Разделывать блюдо должен почетный гость, но сделать это может и хозяин, если гость не умеет. Помимо бараньей головы, готовят еще потхы – кашу из муки со сметаной и лакомство для детей – шарики из сливочного масла с добавлением талгана и черемухи, отметили эксперты.

На четвертом месте – Республика Татарстан. Как рассказали в "Туту.ру", татары вместо салатов предпочитают выпечку, в том числе медовый чак-чак. Именно его берут с собой, когда идут в гости 1 января. Для татар этот десерт считается символом благополучия и сладкой жизни. Также на новогодний стол готовят губадию – пирог с рисом, творогом и сухофруктами, а вместо алкоголя пьют чай, кумыс или айран.

На пятом месте, по словам аналитиков, расположилась Чувашская Республика. Жители этого региона любят праздновать Новый год шумно и большой компанией. Их традиционное блюдо – йовача – небольшие колобки из муки, яиц, сгущенки или меда. Также с Рождества до Крещения чуваши отмечают сурхури – старинный зимний праздник с гаданиями и играми до утра. В Чувашии считается, что чем веселее проведешь сурхури, тем лучше будет урожай в новом году.

На шестом месте оказалась Чеченская Республика. В столице региона – городе Грозном – устанавливают самую большую в стране елку. Также жители устраивают джигитовку и танцы. Из еды на праздничный стол ставят хлебцы, в которые на удачу принято класть зерна или монеты, лепешки чепалгаш и жижиг-галнаш – кусочки мяса с клецками, добавили аналитики.

Замыкает рейтинг Республика Северная Осетия, в которой на Новый год готовят шашлыки и пироги с различными начинками. По древней традиции на Новый год осетины рядом со своими домами зажигают костры: считается, что пламя отгоняет от жилищ злых духов, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что российский Дед Мороз в этом году побывает в Италии, Франции, Армении и Белоруссии. Его путешествие организовано в рамках международного гуманитарного сотрудничества. Проект реализуется при поддержке МИД РФ и Федерального агентства по делам СНГ.

Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут в посольствах РФ и Русских домах.

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