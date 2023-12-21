Москвичам представили программу развлечений в парках Москвы на ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В подведомственных департаменту культуры и курируемых Мосгорпарком общественных пространствах столицы состоятся тематические программы в преддверии Нового года. Гости смогут посетить мастер-классы, творческие занятия, лекции, спектакли, дискотеки и многое другое, передает портал мэра и правительства Москвы.

Дискотеки на льду

Предновогодние программы организуют 21 и 22 декабря на катке "Серебряный лед" в Измайловском парке. С 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 посетители ледовой площадки смогут присоединиться к костюмированной интерактивной программе, конкурсам и играм. Кроме того, они получат возможность встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Таганском парке 22 и 29 декабря с 17:00 до 19:00 состоятся дискотеки на льду. Гостей пригласили послушать сеты профессиональных диджеев. Вход на ледовую площадку по билетам.

Творческие мастер-классы

Любители творить руками смогут присоединиться к художественному мастер-классу в павильоне "Лекторий" в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Мероприятие состоится 23 декабря с 12:00 до 13:00. Дети с помощью профессионального педагога-художника нарисуют новогодние открытки.

В Доме детского творчества парка "Сокольники" 23 декабря с 15:00 до 16:15 пройдет мастер-класс "Зимний фонарик". Посетители смогут узнать историю уличного освещения в Москве. Вместе с тем гости с помощью витражных красок получат возможность сделать свой зимний фонарик.

"23 декабря с 16:00 до 19:00 в зимнем саду Парка Горького состоится творческий вечер "Новогодняя флористика". Для гостей проведут мастер-класс по созданию новогоднего букета, а также небольшую фотосессию. Мероприятие пройдет на третьем этаже правого пилона арки главного входа", – говорится в сообщении.

Кроме того, москвичей пригласили в "Мастерскую Деда Мороза" в ландшафтном парке "Митино". Событие пройдет 24 декабря с 11:00 до 12:00. В рамках мероприятия гости смогут посетить тематический мастер-класс по изготовлению новогоднего украшения с использованием природных материалов или вторсырья.

Узнать о видах адвент-календарей и их историю можно будет на центральной площади парка "Дубки" 29 декабря в 16:00. После этого в галерее "Парк" гости создадут красочный календарь с интересными заданиями на предстоящие каникулы. Мероприятие бесплатное.

Спектакли, кинопоказы и гулянья

"Посетители сада имени Н. Э. Баумана во время катания на коньках могут смотреть советские кинокартины. 23 декабря покажут "Воробья на льду", 26 декабря – "Карнавальную ночь", 28 декабря – "Покровские ворота", 29 декабря – "Джентльменов удачи", а 30 декабря – сказку "Морозко", – следует из материала.

Узнать о дружбе и любви, преодолении коварства и зла можно будет в амфитеатре парка "Ангарские пруды" на музыкальном спектакле "Цветное королевство". Событие пройдет 23 декабря с 14:00 до 15:00. Вход свободный.

Кроме того, творческие встречи состоятся в музее-заповеднике "Коломенское" 23 и 24 декабря. В оба дня их организуют с 12:00 до 17:00 на сцене у дворца царя Алексея Михайловича. В первый день программа будет называться "Коломенские гуляния. Зимний звон", во второй – "Предновогодние выходные".

Выставки и лекции

Любители выставок смогут отправиться во дворец Н. А. Дурасова в усадьбе Люблино. В экспозиции "В гостях у Снегурочки" представлено более 200 работ из фонда музея усадьбы и частных коллекций. Среди них фигурки внучки Деда Мороза, почтовые открытки конца прошлого столетия, игрушки и елочные украшения. Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.

Послушать лекцию "Как проходил Новый год в дворянской семье" можно будет в усадьбе Воронцово 23 декабря с 18:30 до 19:30. Искусствовед Вероника Телецкая расскажет гостям о традициях празднования Нового года и Рождества в XIX веке. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация по номеру телефона парка 8 (495) 936-00-92.

Ранее москвичам рассказали о познавательной программе, которая состоится в преддверии Нового года в парках, культурных центрах и музеях столицы. Жители и гости города до 31 декабря смогут посетить мастер-классы, театрализованные представления, анимационные программы, кинопоказы и другие мероприятия.

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