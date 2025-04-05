Фото: телеграм-канал MASH

Возгорание в Российской государственной библиотеке локализовано на площади 2 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

О пожаре стало известно вечером 5 апреля. В оперативные службы поступила информация о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. При этом по внешним признакам спасатели не выявили огонь. Они организовали проверку газодымозащитной службы при помощи тепловизоров.

Также огнеборцы установили подъемный механизм для анализа состояния кровли объекта. В результате там было зафиксировано тление. При этом сведений о пострадавших не поступало.

Ранее шесть человек, включая пятерых детей, погибли при пожаре в квартире жилого дома в селе Вперед Башкирии. По данным регионального МЧС России, возгорание произошло ночью на втором этаже двухэтажного дома. Источником стал натяжной потолок.

На момент прибытия пожарных открытое горение уже было ликвидировано. Для полного тушения пожара привлекались пять человек и две единицы техники.

